F1 GP Imola: info, orari, dove vederlo in diretta tv, in chiaro e in streaming

Il Mondiale 2024 di Formula 1 fa tappa in Italia per il settimo appuntamento della stagione, il Gp di Imola: programma, orari, le caratteristiche del circuito e i precedenti

La definizione per intero è Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Il settimo appuntamento con il Mondiale 2024 segna il ritorno della Formula 1 in Europa per la prima gara della stagione nel Vecchio Continente, e soprattutto in Italia. La F1 torna a correre il Gp Imola dopo l’assenza dello scorso anno dovuta all’alluvione.

All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari la scuderia del Cavallino Rampante si troverà nella gara di casa davanti ai propri tifosi con Charles Leclerc e Carlos Sainz che scenderanno in pista con una SF-24 rivoluzionata, pronti a sfruttare al meglio il primo pacchetto aggiornamento. Questo weekend sarà un’occasione speciale anche per ricordare Ayrton Senna, a 30 anni dalla sua tragica scomparsa alla curva del Tamburello l’1 maggio 1994.

Circuito di Imola: le caratteristiche e i precedenti

Il Circuito di Imola, situato sulle sponde del fiume Santerno, è una pista storica che ha subito molte trasformazioni nel corso degli anni, incluso l’aggiornamento delle vie di fuga in vista del prossimo Gran Premio. Quest’anno, in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Senna, l’attenzione è ancora più intensa. Conosciuto come il Tempio della Velocità, questo tracciato da 4,909 chilometri è una sfida tecnica per i piloti, con 19 curve che richiedono precisione e abilità.

Dalla famigerata Rivazza fino alla veloce Tosa e alla spettacolare Piratella, ogni curva offre emozioni uniche. Imola ha una storia ricca, da circuito stradale postbellico a tracciato permanente. Dopo il tragico 1994, sono state apportate modifiche per garantire sicurezza, incluso il ridisegno della curva del Tamburello. Oggi, il circuito è pronto per accogliere il Gran Premio dell’Emilia Romagna, con 63 giri previsti.

Lewis Hamilton detiene il record del giro più veloce, registrando un tempo di 1:15.484 a bordo della Mercedes nel novembre 2020. Micheal Schumacher e la Ferrari vantano il maggior numero di vittorie a Imola, con il pilota tedesco che ha conquistato 7 vittorie e il team italiano 8, record condiviso con la Williams. Dal ritorno nel calendario, due piloti diversi hanno occupato il gradino più alto del podio: nel 2020 Hamilton con la Mercedes, mentre negli ultimi due anni è stato Verstappen con la RedBull.

F1, GP Emilia Romagna: dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna inizierà ufficialmente venerdì 17 maggio con le due sessioni di prove libere e proseguirà sabato con le FP3 e le qualifiche. Non ci sarà alcuna Sprint. La gara, invece, inizierà alle 15 di domenica 19 maggio. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go o NOW TV, previo abbonamento. Per il GP dell’Emilia Romagna sarà possibile seguire in chiaro le qualifche e la gara anche su TV8.

Programma e orari

Venerdì 17 maggio

Prove Libere 1 ore 13:30

Prove Libere 2 ore 17

Sabato 18 maggio

Prove Libere 3

Qualifiche ore 16 (in diretta tv anche su TV8)

Domenica 19 maggio