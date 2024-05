Serie C playoff 21 maggio 2024 diretta live

Incrocio sulla carta affascinante. I sanniti attendono la visita della Torres, autentica rivelazione del del raggruppamento B con 75 punti conquistati in trentotto partite disputate. Non da meno il campionato per il Benevento che ha chiuso la stagione regolare in terza posizione alle spalle dell’Avellino, secondo. La squadra di Gaetano Auteri ha superato brillantemente l’ostacolo Triestina e si è assicurata un posto al sole contro la Torres in questo primo atto del secondo turno. La formazione di Alfonso Greco, invece, romperà il silenzio al Ciro Vigorito, dopo aver bypassato gli ottavi di finale dei play-off di Serie C.