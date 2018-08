Maurizio Tacchi si candida per una panchina

L'ex punta del Chieti Maurizio Tacchi, oltre 15 anni da professionista tra campi di B e C, è pronto per un'esperienza in panchina, in prima linea, dopo anni da vice allenatore con Pagliari.

"Dopo anni di “gavetta” credo di poter intraprendere un’esperienza in prima persona, avendo avuto Dino Pagliari come mentore credo di aver appreso tanto riguardo al “mestiere”. Spero di trovare qualcuno che mi possa dare un’occasione, d’altronde ho la mia professionalità da poter “vendere”, sono le sue parole in un'intervista a centralmente.com.

"Una possibile esperienza all'estero? Certo, tutto farebbe esperienza. Poi la società di oggi ti porta a guardare oltre in tutti i campi, soprattutto in quello calcistico dove la scuola italiana é riconosciuta ad alti livelli da tutti".

Le sensazioni diverse in panchina rispetto al campo: "Sicuramente è una sofferenza maggiore in panchina rispetto a quando si è in campo in quanto non è possibile incidere direttamente sul risultato, però è altrettanto vero che c’è più soddisfazione quando lo si raggiunge… almeno queste sono le mie sensazioni".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 07-08-2018 10:05