02-11-2022 20:13

Il mondo della MMA è in lutto: il lottatore russo Alexander Pisarev è tragicamente scomparso all’età di 33 anni dopo aver mangiato un’anguria, col sospetto di un avvelenamento. Una storia incredibile che ha sconvolto l’intero mondo della lotta nell’ottagono. La moglie dello sfortunato fighter invece sarebbe ricoverata in ospedale per un’intossicazione alimentare.

MMA, sospetti sulla morte di Pisarev

Un membro dell’agenzia TASS ha provato a fare chiarezza su quanto accaduto al lottatore MMA nella sua casa a Mosca: “Alexander Pisarev è morto nel sonno e non ha avuto problemi di salute cronici. Secondo i dati preliminari, la morte è stata il risultato di un’intossicazione alimentare”.

Il comitato investigativo di Mosca ha invece riportato: “Gli investigatori, con la partecipazione di uno specialista forense, stanno conducendo un’ulteriore ispezione della scena, confiscando oggetti rilevanti per l’indagine e pianificando un esame chimico forense”. La morte è infatti sospetta ma non ci sono elementi a sufficienza per parlare di avvelenamento. La prima versione circolata è che nel cocomero ci fossero sostanze nocive, ma sarà l’autopsia a fare chiarezza.

Morte Pisarev, il racconto del padre

Una scena bruttissima quella a cui ha dovuto assistere Igor Vladimirovich, il padre di Pisarev. Una volta tornato nel suo appartamento dopo aver portato a spasso il cane di famiglia, la triste scoperta: “Ho guardato nella stanza, Alexander e sua moglie stavano dormendo – ha spiegato alla Pravda -. Mi sono avvicinato e poi mi sono reso conto che mio figlio non respirava più. Aveva delle fratture delle dita dopo gli ultimi combattimenti, ma questo non è niente. Tutti mangiamo lo stesso cibo, viviamo insieme”.

MMA, chi era Pisarev

La carriera di Pisarev si è sviluppata dal 2015 al 2020: ex campione di Mosca nel combattimento corpo a corpo e nel grappling, ha raggiunto la finale dei Campionati Europei di MMA. Questo il messaggio del team: “Le parole non possono esprimere il nostro grande dolore. Ci mancherai, riposa in pace fratello nostro”.