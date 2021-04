Mondiali maschili di curling, l'Italia parte con due vittorie

Sono iniziati tra ieri pomeriggio e stanotte i campionati del mondo maschili a Calgary, che si concluderanno l’11 aprile. Favoriti d’obbligo i padroni di casa del Canada, che vorranno riscattare la sconfitta di due anni fa, sempre in casa ma a Lethbridge, contro la Svezia dello skip Niklas Edin. E proprio gli scandinavi sono stati battuti all’extra-end dalla Svizzera di Benoit Schwarz, mentre gli Stati Uniti di John Shuster, che nel 2018 a PyeongChang battendo Canada in semifinale e Svezia in finale realizzarono un nuovo “Miracle on Ice” dopo quello leggendario nell’hockey su ghiaccio del 1980 contro l’Unione Sovietica, hanno sconfitto a fatica la Cina. Il Canada di Brett Boutcher, che è al suo primo grande evento, ha battuto la Scozia e il Giappone. Inizia bene anche l’Italia di Joel Retornaz con due successi, uno facile con la Corea del Sud e uno convincente contro la Cina. Ecco risultati e classifiche.

PRIMA SESSIONE DI GIOCO

Russia-Olanda 8-5

Italia-Corea del Sud 7-1

Norvegia-Danimarca 7-6 (extra end)

Canada-Scozia 9-6

SECONDA SESSIONE DI GIOCO

Giappone-Germania 8-5

Stati Uniti-Cina 5-4

Svizzera-Svezia 8-7 (extra end)

Russia-Corea del Sud 9-3

TERZA SESSIONE DI GIOCO

Scozia-Danimarca 7-2

Canada-Giappone 8-5

Italia-Cina 7-4

Norvegia-Olanda 7-4

Classifica per vittorie e sconfitte

Russia 2 0

Canada 2 0

Norvegia 2 0

Italia 2 0

Stati Uniti 1 0

Svizzera 1 0

Giappone 1 1

Scozia 1 1

Svezia 0 1

Germania 0 1

Cina 0 2

Olanda 0 2

Danimarca 0 2

Corea del Sud 0 2

OMNISPORT | 03-04-2021 13:11