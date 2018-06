Mondiali, scocca l'ora di Germania e Brasile

Oltre a Costa Rica-Serbia, il menu domenicale di Russia 2018 offre due portate di lusso: gli esordi mondiali della Germania campione del mondo in carica e del Brasile, favorito numero uno per la vittoria secondo i bookmakers.

Tanta curiosità su come si presenteranno le due corazzate: la Germania punta alla seconda vittoria consecutiva e al quinto titolo che le permetterebbe di raggiungere proprio i verdeoro. Contro il Messico, alle ore 17, Loew potrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Werner unico centravanti, appoggiato alla spalle da Muller, Ozil e Draxler.

In serata alle 20 il Brasile debutta contro la Svizzera: Neymar non è al meglio ma sarà in campo dal primo minuto, con lui nel tridente Gabriel Jesus e Coutinho.

Germania-Messico, ore 17, probabili formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Werner. A disposizione: Ter Stegen, Trapp, Ginter, Plattenhardt, Rudiger, Sule, Brandt, Gundogan, Goretzka, Reus, Rudy, Gomez. A disposizione: Joachim Low.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Layun; J. Dos Santos, Guerrero, Herrera; Vela, Hernandez, Lozano. A disposizione: J. Corona, Talavera, Reyes, Gallardo, Alvarez, Marquez, Fabian, Aquino, J. M. Corona, Jimenez, Giovani Dos Santos. A disposizione: Juan Carlos Osorio.

Brasile-Svizzera, ore 20, probabili formazioni

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. A disposizione: Cassio, Ederson, Pedro Geromel, Filipe Luis, Marquinhos, Fagner, Renato Augusto, Fred, Willian, Douglas Costa, Firmino, Taison. CT: Tite.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. A disposizione: Mvogo, Burki, Moubandje, Elvedi, Lang, Djourou, Freuler, Behrami, Gelson Fernandes, Embolo, Gavranovic, Drmic. CT: Vladimir Petkovic.

