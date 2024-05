Europa League, Marsiglia-Atalanta: orario, formazioni, dove vederla in diretta e in differita

Oltre che su Sky e DAZN, il match della Dea contro il Marsiglia sarà trasmesso anche in chiaro su TV8 ma non sarà in diretta bensì in differita

Torna l’Europa League con le gare di andata delle semifinali. Anche l’Atalanta di Gasperini cercherà di tenere alta la bandiera italiana in Europa. Dopo lo strepitoso successo con il Liverpool ai Quarti, per i bergamaschi la prima gara di semifinale sarà in trasferta al Velodrome contro il Marsiglia e, in caso di superamento del turno dell’Atalanta, i nerazzurri voleranno in finale a Dublino. Tutte le notizie inerenti le probabili formazioni e dove vedere la partita Marsiglia-Atalanta in TV e in streaming.

Marsiglia-Atalanta, come arrivano alla sfida

Meité, Nadir, Mbemba, Merlin del Marsiglia non potranno prendere parte alla gara in quanto ancora infortunati. Stessa cosa per Gigot che però invece sarà out perché dovrà scontare ancora un turno di squalifica. Anche Hien dell’Atalanta sarà indisponibile per squalifica con Holm e Toloi ancora fuori per infortunio. I bergamaschi sono in forte ripresa sul piano della classifica in Serie A e degli ultimi risultati con un attuale sesto posto e tre vittorie nelle ultime cinque gara tra campionato e coppe.

Meno bene il Marsiglia che però resta favorito dai bookmakers. Settimo posto in Ligue 1 francese e solo due vittorie nelle ultime cinque gare.

Dove vedere Marsiglia-Atalanta in tv

Il match sarà visibile in streaming su DAZN scaricando l’app su smartphone e tablet, oppure collegandosi al portale tramite pc o notebook. (abbonati qui a Dazn)

Stesso procedimento potrà essere seguito anche dai clienti Sky, appoggiandosi però al servizio di Sky Go. Un’altra opzione, infine, è NOW oppure su Sky (abbonati qui a Now).

Data : giovedì 2 maggio 2024

: giovedì 2 maggio 2024 Orario : 21.00

: 21.00 Canale TV : DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (253), TV8 (in differita dalle 22:30 in poi)

: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (253), TV8 (in differita dalle 22:30 in poi) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Inoltre il match dell’Atalanta sarà trasmesso in chiaro su TV8 ma verrà mandato in differita, dopo la fine della diretta del match di Conference League della Fiorentina.

Marsiglia-Atalanta, le probabili formazioni

Il tecnico del Marsiglia Gasset schiererà Aubameyang in attacco, supportato da Sarr. A centrocampo, Harit è affiancato da Kondogbia e Veretout. Clauss e Luis Henrique occupano le fasce esterne. La difesa è composta da Murillo, Mbemba e Belardi a protezione di Pau Lopez. Scamacca ritorna titolare con De Ketelaere in attacco, supportati da Koopmeiners sulla trequarti. De Roon ed Ederson formano la coppia di centrocampo. Zappacosta e Ruggeri giocano sulle fasce, mentre Scalvini, Djimsiti e Kolasinac compongono la difesa a tre. Musso è il portiere di coppa.

MARSIGLIA (3-5-2): López; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique; Sarr, Aubameyang. All. Gasset.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

Chi è l’arbitro di Marsiglia-Atalanta

Arbitra il tedesco Daniel Siebert coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn, con IV uomo Jablonski, Fritz al Var e Dingert all’AVar. Con lui l’Atalanta non è mai andata oltre il pareggio. L’ultimo dei tre precedenti impattati su tre appartiene alla storia recente, l’ottavo di finale di andata al “José de Alvalade” di Lisbona contro lo Sporting, con Scamacca (39′) a rispondere a Paulinho (17′). Il battesimo del fuoco tra Siebert e Dea risale al primo giro di corsa continentale dell’era Gasp. Il 28 settembre 2017, a Lione, l’1-1 firmato Papu Gomez. Poi, il 3-3 di Berna con lo Young Boys il 23 novembre 2021.

La gara tra Marsiglia e Atalanta potrà essere seguita anche attraverso la diretta testuale su Virgilio Sport.