Serie A, anticipi e posticipi 36a giornata: Atalanta-Roma non si sposta, nuovo sgarbo della Lega ai giallorossi

Resta in ascoltato l'appello dei giallorossi di posticipare di un giorno la sfida con la Dea. La Lega presenta anticipi e posticipi della 36a giornata e conferma il 12 maggio come data del match

La Lega Serie A ha reso noti gli orari di anticipi e posticipi per la 36a giornata di campionato. Come per la questione recupero degli ultimi 18′ con l’Udinese, la richiesta della Roma alla per giocare la sfida contro l’Atalanta un giorno dopo resta inascoltata.

Lega Serie A, nuovo no alla Roma

La Lega Serie A ha stilato il programma per la 36a giornata di campionato. Una giornata cruciale, che andrà in scena nel weekend dell’11-12 maggio e che porterà con sé inevitabili polemiche. Sì, perché, dopo essersi vista rispondere “picche” sul recupero degli ultimi minuti della gara con l’Udinese, poi giocati il 25 aprile, la Roma incassa un altro no dalla Lega alla richiesta di spostare a lunedì 13 maggio la sfida con l’Atalanta.

La richiesta della Roma alla Lega

Con le due formazioni impegnate il 9 maggio nelle semifinali di ritorno Europa League, i giallorossi avevano avanzato la richiesta per un rinvio di qualche ora così da poter recuperare al meglio dalla trasferta a Leverkusen che la vedrà contendere l’accesso in finale ai campioni di Germania. L’Atalanta giocherà, invece, il secondo atto delle semifinali in casa contro il Marsiglia.

Atalanta-Roma si gioca il 12 maggio

L’appello giallorosso resta, così, inascoltato anche per le molteplici problematiche che abbiamo analizzato nel nostro approfondimento in merito, e lo scontro diretto con gli orobici al Gewiss Stadium di Bergamo, che con molta probabilità deciderà la quinta partecipante alla nuova edizione della Champions League, si giocherà come da previsioni domenica 12 maggio, con calcio d’inizio alle 20.45.

Serie A, il programma completo della 36a giornata

Per il resto, il programma prevede lo start della giornata venerdì 20 alle 20.45 con i neo campioni d’Italia dell’Inter a fare visita al Frosinone. Due le gare del sabato, con il Napoli a ospitare il Bologna alle 18 e il Milan il Cagliari alle 20.45. Il lunch match della domenica vede l’Empoli arrivare a Roma per sfidare la Lazio. Alle 15 è la volta di Genoa-Sassuolo e Verona-Torino, mentre in serata vanno in scena Juventus-Salernitana alle 18 e, appunto, Atalanta-Roma alle 20.45. Il turno si chiude lunedì sera con Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza, rispettivamente alle 18.30 e alle 20.45.

