Inter, festa scudetto: Javier Zanetti risponde a Darmian sui social e scatena i tifosi

La bandiera nerazzurra rende omaggio in un commento su Instagram al difensore di Inzaghi che aveva pubblicato le foto delle celebrazioni per il tricolore

Per un giocatore dell’Inter ci sono pochi onori più grandi di ricevere i complimenti di una leggenda del club nerazzurro come Javier Zanetti: è quello che è capitato a Matteo Darmian, omaggiato dallo storico capitano dell’Inter in un commento a un post su Instagram.

Inter, il post di Darmian sulla festa scudetto

“Quanto sei bella Milano nerazzurra”. Queste le parole con cui Matteo Darmian ha accompagnato alcune foto e un video tratti dalla festa scudetto dell’Inter di ieri: le strade della città vestite di nerazzurro, il bus scoperto con i giocatori di Simone Inzaghi che fanno festa, lo stesso Darmian che esulta braccia al cielo. Difficilmente avrebbe potuto immaginare che sotto quel post sarebbero arrivate le congratulazioni di una leggenda dell’Inter.

Inter, le parole di Zanetti per Darmian

Tra i commenti alle foto pubblicate su Instagram da Darmian, infatti, ne appare anche uno firmato da Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter del Triplete. “Solo una parola, esempio”, ha scritto l’ex calciatore, accompagnando la frase con una serie di applausi in forma di emoji. Un segnale chiarissimo dell’immensa stima che Zanetti nutre per Darmian, giocatore rivelatosi fondamentale per duttilità e continuità di rendimento nell’Inter campione d’Italia.

Inter, i tifosi plaudono Darmian

Naturalmente il commento di Zanetti ha scatenato le reazioni dei tifosi dell’Inter. “Concordo in pieno, caro capitano. Darmian è un rarissimo esempio di umiltà, dedizione e professionalità, proprio come te”, scrive Fabio. “Detto dal capitano, questo commento ha più valore”, sottolinea Francesco. “Ha ragione Zanetti, Darmian è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero”, aggiunge Ricky.