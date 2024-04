Inter, da Marotta stoccata a Lukaku: “Una fortuna il suo no in estate”

L’a.d. nerazzurro è tornato sulle scelte dello scorso calciomercato estivo, sottolineando come il mancato arrivo del belga abbia spalancato le porte a Thuram, decisivo per lo scudetto

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Per mesi, periodicamente, Romelu Lukaku ha pizzicato l’Inter per non averlo riscattato dal Chelsea la scorsa estate. Dopo la conquista dello scudetto, l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta, che mai si era pronunciato sulla vicenda, ha di fatto replicato all’attaccante belga.

L’Inter e le accuse di Lukaku

Tra scambi di accuse e polemiche, la mancata conferma di Romelu Lukaku all’Inter – l’attaccante era in prestito dal Chelsea – è stato uno dei grandi temi dello scorso calciomercato estivo. Dopo essere finito alla Roma, nei mesi successivi il centravanti belga ha più volta bacchettato la società nerazzurra, accusandola di essersi comportata male nei suoi confronti: le accuse di Lukaku non hanno mai trovato risposta, almeno fino a oggi.

Inter, Marotta e la stoccata contro Lukaku

Intervistato nel corso della trasmissione Pressing, l’a.d. dell’Inter Beppe Marotta ha finalmente accennato al caso Lukaku della scorsa estate, piazzando una stoccata nei confronti dell’ex centravanti nerazzurro. “Il no di Lukaku è stata una fortuna”, ha dichiarato Marotta parlando del mercato che ha portato l’Inter allo scudetto della stella.

Inter: il no di Lukaku premessa all’arrivo di Thuram

Marotta ha ammesso di aver cercato di tenere Lukaku all’Inter, ma non è entrato nei particolari che hanno portato al tramonto della trattativa. “Non nascondo che fosse un nostro obiettivo ma le cose poi sono andate diversamente”, ha dichiarato Marotta, che poi ha raccontato come, senza Lukaku, l’Inter abbia deciso di puntare su Marcus Thuram, arrivato a parametro zero: il francese è stato poi tra i grandi protagonisti dello scudetto. “Abbiamo allestito un attacco diverso rispetto al progetto di inizio mercato. Però sapevamo del valore di Thuram e quello della conferma di Lautaro”, ha spiegato Marotta ribadendo la bontà della sua scelta che ha portato l’Inter a tornare campione d’Italia.