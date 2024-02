Lukaku e la voglia di riscatto: Big Rom scalda Roma-Inter con una frecciatina ai nerazzurri?

A pochi giorni da Roma-Inter Romelu Lukaku posta una storia sui social che appare come una frecciatina alla sua ex-squadra, contro cui vorrà riscattarsi dopo la deludente gara di andata

07-02-2024 00:04

Dopo una gara d’andata da dimenticare, sabato 10 gennaio Romelu Lukaku scenderà in campo allo Stadio Olimpico per la sfida tra la Roma e la sua ex squadra, l’Inter, voglioso di riscatto personale, magari nella forma di 3 punti. Intanto sul profilo Instagram di Big Rom spunta una storia che, visto il tempismo, sa tanto di frecciatina ai nerazzurri.

L’andata tragica

Della gara di andata tra Inter e Roma di Romelu Lukaku si ricorda solamente la pioggia di fischi assordanti con cui i suoi ex-tifosi accoglievano ogni suo tocco palla. Senza quei fischi probabilmente in molti non si sarebbero nemmeno accorti della sua presenza in campo. Big Rom, come tutta la Roma del resto, era stato protagonista di una gara tutt’altro che positiva, soprattutto se confrontata con quella di chi ne ha ereditato il posto tra i nerazzurri, quel Marcus Thuram autore del gol decisivo in quel match e che non ne ha mai fatto sentire la mancanza fino a questo momento.

La voglia di riscatto

Probabile che dopo quella sfida Lukaku abbia voglia di riscattarsi contro la sua ex squadra, anche perché la gara di andata rimane una delle poche partite insufficienti di Big Rom in questa stagione in cui ha realizzato 15 gol in 28 partite, di cui 9 in 20 di campionato. Dalla sua parte il belga ha una Roma in netta ripresa dall’arrivo in panchina di Daniele De Rossi e potrà contare sul supporto di Paulo Dybala – assente per infortunio all’andata in casa dell’Inter -, oltre che su quello dell’Olimpico.

Il post social

A scaldare ulteriormente la sfida Roma-Inter di questo weekend di Serie A e a dimostrazione della voglia di riscatto di Lukaku è comparsa anche una storia sul profilo Instagram dell’attaccante giallorosso in cui compare la frase del rapper americano scomparso nel 2021 DMX “Il rispetto non va preteso ma va dato perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettatelo”. Frase che, per il tempismo, sa tanto di frecciatina alla sua ex-squadra e a Simone Inzaghi.