Serie A, Giudice Sportivo: squalificato Inzaghi, Inter a Roma senza il tecnico. Tutte le decisioni

Oltre a Frattesi, infortunato, l'Inter dovrà rinunciare allo stesso Inzaghi per la delicata trasferta sul campo della Roma: l'elenco degli squalificati per il prossimo turno.

06-02-2024 17:12

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

In testa e con buon margine sulla seconda, ma in emergenza. Brutte notizie per l’Inter alla vigilia della trasferta di sabato all’Olimpico contro una delle squadre più in forma del campionato, la Roma rigenerata da De Rossi dopo le ultime, agonizzanti esibizioni sotto la gestione Mourinho. I nerazzurri dovranno fare a meno di una pedina importante del centrocampo, Davide Frattesi, alle prese con un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Non solo. All’Olimpico mancherà pure Simone Inzaghi.

Inzaghi ammonito contro la Juve: una giornata di stop

Il tecnico nerazzurro era stato ammonito nel corso della sfida di San Siro contro la Juventus ed è stato conseguentemente squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Nessuna sorpresa: quello nel match Scudetto, infatti, è stato il quinto giallo incassato da Inzaghi nel corso di questo campionato. Il turno di stop era stato messo in preventivo dall’allenatore e dallo staff nerazzurro ed è arrivato puntuale. Contro la Roma, insomma, Inzaghi sarà in tribuna. Al suo posto, in panchina, il vice Massimiliano Farris.

Serie A, tutti gli squalificati per il prossimo turno

La lista dei “cattivi”, fermati per un turno nella prossima giornata di campionato, è piuttosto nutrita. Unico espulso nella 23ma giornata il genoano Koni de Winter, che dovrà saltare il match casalingo contro l’Atalanta. Tutti in diffida e ammoniti, invece, gli altri fermati per una giornata: si tratta di Michel Aebischer (Bologna), Danilo (Juventus), Ederson (Atalanta), Valentin Gendrey (Lecce), Roberto Pereyra (Udinese), Luca Ranieri (Fiorentina), Tijani Reijnders (Milan), Nicolò Rovella (Lazio), Mario Rui (Napoli), Tomas Suslov (Hellas Verona) e Sebastian Walukiewicz (Empoli).

Le intemperanze dei tifosi: diecimila euro a Inter e Juve

Al solito corposa anche la lista delle ammende e delle sanzioni irrogate per il comportamento non irreprensibile dei tifosi sugli spalti. Il massimo della pena è andato a Inter e Juventus: diecimila euro a testa da pagare in seguito ai lanci di fumogeni nei settori avversari durante la partita di San Siro. Ottomila euro d’ammenda a testa per Fiorentina e Lecce per lanci di oggetti in campo durante l’anticipo di venerdì sera al Via del Mare. Sanzione di tremila euro per il Bologna, di duemila all’Empoli e di mille al Genoa per analoghe motivazioni.

Intanto ci sono novità per la panchina della Juventus.