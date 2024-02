Funerali Giacomo Losi, assente la Roma: nessun giocatore e dirigente presente, c’è solo l’Under 18, ecco perché

Il club giallorosso ha spiegato il motivo dietro l'assenza di dirigenti e giocatori della prima squadra alla funzione per l'ultimo saluto alla bandiera giallorossa scomparsa il 4 febbraio a 88 anni

06-02-2024 23:37

Roma assente ai funerali di Giacomo Losi. Nessun giocatore della prima squadra o dirigente nella Chiesa di Santa Paola Romana per l’ultimo saluto all’ex capitano e leggenda giallorossa venuto a mancare il 4 febbraio a 88 anni. Il club motiva l’accaduto.

Tanti presenti per l’ultimo saluto a Giacomo Losi

Tra i tanti presenti, più o meno noti, i funerali di Giacomo Losi non c’era la Roma. Nessun giocatore della prima squadra o dirigente ha, infatti, presenziato alla cerimonia per l’ultimo saluto al terzo giocatore con il più alto numero di presenze nella storia del club. A riportarlo è La Repubblica, che spiega come in una Chiesa di Santa Paola Romana gremita e carica di emozione abbiano voluto rendere omaggio a “Core de Roma”, tra gli altri, anche Luca Zingaretti, Ninetto Davoli, Bruno Giordano, Antonio Tempestilli, Ettore Viola, Sebino Nela, Giancarlo De Sisti e Sergio Brio.

La motivazione del club

“Un’assenza che fa rumore. E fa male”, scrive il quotidiano nella sua versione online, ricordando come, dopo il rotondo successo sul Cagliari di ieri sera, la squadra avesse un giorno di riposo concesso dal neo tecnico, Daniele De Rossi. Una motivazione in più, almeno per Lorenzo Pellegrini e compagni, per esserci.

Stando all’articolo de La Repubblica, dopo il ricordo affidato ai social (‘Appena arrivato a Roma, mi sono innamorato’. Ci hai sempre amato, ti abbiamo sempre amato. Ciao Capitano, sarai nel nostro cuore per sempre) e quello sui maxischermi dell’Olimpico prima del match di campionato contro il Cagliari, dal club avrebbero commentato l’assenza odierna appellandosi al momento “di passaggio e intenso lavoro negli uffici di Trigoria e Viale Tolstoj”.

L’omaggio dei tifosi a Losi

Così, la presenza ufficiale della Roma si è limitata a uno sparuto gruppo dell’Under 18 e al responsabile dell’archivio storico, a cui si aggiungono un drappo con lo stemma del club e a una corona di fiori giallorossi. Tanti, invece, i tifosi, che hanno voluto ricordare Losi con lo striscione “Addio Giacomino, capitano per sempre!” e cori, omaggiando il figlio con lo stendardo esposto nella coreografia del derby del gennaio 2015.