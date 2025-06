Alcaraz dominante su Paul grazie a Sinner: la rivelazione di Carlos e il suo piano “scaramantico” per battere Musetti

Alcaraz ha rivelato di essersi ispirato a Sinner per la sua prestazione dominante su Paul in occasione dei quarti. Svelato anche il piano di avvicinamento alla semifinale con Musetti

Nello sport si sa, i rivali oltre che avversari posso essere anche fonte d’ispirazione. Nel tennis questo aspetto è stato dimostrato al meglio dai tre dominatori dei primi due decenni del nuovo millennio, ovvero Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, ma non solo. Anche per i due nuovi leader del tennis mondiale vale questo discorso, come confermato da Carlos Alcaraz in conferenza stampa, durante la quale ha ammesso di essersi ispirato a Jannik Sinner per la sua prestazione schiacciante ai quarti di finale contro Tommy Paul.

Alcaraz: “Sinner mi ha ispirato”

Il Carlos Alcaraz visto in campo nei quarti di finale contro Tommy Paul è stata forse la miglior versione dello spagnolo apprezzata in questo Roland Garros. Contrariamente alle precedenti uscite Carlitos infatti è rimasto concentrato dall’inizio alla fine, sciorinando il suo tennis brillante senza alcuna flessione, come conferma il 6-0 6-1 6-4 finale ottenuto in poco più di un’ora e mezza.

Una prestazione Sinneriana in un certo senso e che proprio Jannik ha contribuito a tirar fuori da Alcaraz, il quale in conferenza stampa ha rivelato di seguire le sue partite e di essere stato ispirato da lui in occasione della sfida a Paul: “Mi piace guardare gli incontri nei miei giorni liberi. E sì, diciamo che mi ha ispirato in qualche modo a dare il 100% in ogni incontro. E ho capito quanto sia importante giocare ad un livello così alto per tutto l’incontro, per avere più tempo per recuperare dopo la partita. Quindi, sto cercando di farlo anch’io, cercando di essere davvero concentrato durante l’intera partita e di capire l’importanza di avere più tempo per recuperare rispetto alle partite successive. Ma, sapete, per me è fantastico giocare a tennis. Amo il Grande Slam per questo, perché nei giorni di riposo ho grandi partite da guardare e da cui trarre ispirazione”.

Alcaraz sulla sfida con Musetti

Ovviamente Alcaraz starà osservando Sinner anche perché consapevole che Jannik potrebbe rappresentare in finale il più grande ostacolo alla conferma al Roland Garros dopo il titolo vinto la passata stagione. Prima però dell’eventuale sfida al n°1 ATP, Carlitos dovrà superare la resistenza di un altro azzurro, ovvero Lorenzo Musetti, vittorioso tra le polemiche ieri su Frances Tiafoe: “Sta giocando alla grande. Credo che si sia appena unito a una piccola squadra che ha raggiunto almeno la semifinale nei grandi eventi della stagione sulla terra battuta. Questo significa quanto sia difficile e quanto stia giocando bene in questo momento. Sarà una bella battaglia, un bel match. Penso che entrambi stiamo giocando un ottimo tennis. La finale di Monte Carlo, la semifinale a Roma, quindi sarà una bella partita da vedere anche per la gente e io devo essere pronto per quel match”.

Il piano scaramantico di Alcaraz per prepararsi alla semifinale con Musetti

Intanto Alcaraz avrebbe definito il piano di avvicinamento alla sfida con Musetti. Secondo quanto riportato da Marca, i prossimi due giorni di Carlitos ricorderanno molto quelli della passata stagione prima della semifinale poi vinta contro Sinner.

Lo spagnolo infatti tornerà mercoledì in campo per allenarsi, mentre per giovedì ha deciso di prendersi un giorno libero, nel quale si dedicherà all’attività di turista visitando Parigi e la Reggia di Versailles. L’unica differenza con quanto fatto nel 2024 sta nel fatto che nella passata edizione aveva deciso prima di prendersi una giorno di riposo e fare il turista e poi di allenarsi, ma forse la vittoria troppo veloce su Paul gli ha fatto venire voglia di tornare subito in campo.