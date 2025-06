MotoGP, Bagnaia allontana Yamaha ma Quartararo è pronto ad accoglierlo. Honda su Martin? Puig puntualizza

Francesco Bagnaia resta al centro delle speculazioni di mercato, ma Pecco giura fedeltà a Ducati. Quartararo sarebbe pronto ad accoglierlo in Yamaha, mentre da Honda arriva la puntualizzazione sulle voci che riguardano Jorge Martin

Il fatto che Francesco Bagnaia stia faticando – e non poco – in questa stagione nel dare il meglio di sé con la sua Desmosedici GP25 deporrebbe a favore di una clamorosa rottura con Ducati per passare nella prossima stagione in Yamaha. Questa l’indiscrezione che da qualche settimana sta circolando, fomentata appunto dalla situazione che sta vivendo il già pluricampione del mondo, finito in un cono d’ombra nella squadra ufficiale dietro ad un Marc Marquez che, invece, ha trovato sin da subito la propria dimensione con la moto tanto da lui desiderata.

Yamaha potrebbe tentare Bagnaia?

Mentre è iniziato il fine settimana del GP di Aragon, e mentre nella giornata del venerdì Pecco ha sperimentato la stessa forcella in uso sulla GP25 del compagno di scuderia (senza però trarne giovamento, a differenza di Marquez), tornano a prendere forza le voci su un possibile accasamento in Yamaha, andando a formare un altro connubio di campioni del mondo, questa volta con Fabio Quartararo.

La Casa dei Tre Diapason in questa stagione sta assicurando al francese una moto che, dopo stagioni deludenti, sta dando delle prime risposte in termini di guidabilità e di conseguenza anche a livello di risultati, soprattutto in qualifica e a livello di piazzamenti nelle prime file (e non dimentichiamo il secondo posto in gara nel GP di Jerez).

La tanto agognata crescita della moto Yamaha, promessa a Quartararo quando decise di firmare il rinnovo sino al 2026, potrebbe quindi tentare Pecco, in scadenza anche lui il prossimo anno? Parlando della questione con i giornalisti ad Aragon, il piemontese ha negato però questo scenario.

Ma Bagnaia vuole restare fedele a Ducati

Bagnaia ha insistito sul fatto che è attualmente in essere un contratto firmato con Borgo Panigale, “e non capisco perché girino queste voci”. E ha ricordato quando a Silverstone aveva commentato il caso Jorge Martin, sostenendo che pacta sunt servanda. “Io non verrei meno ad un contratto firmato, e sarà così per sempre nella mia vita”, ha spiegato Pecco.

Per poi essere ancora più netto: “Voglio restare in Ducati, e Ducati vuole che io rimanga sino a fine contratto e magari anche in un prossimo. Ho iniziato a vedere un sacco di fotomontaggi di me con la tuta Yamaha. Può starci pensare ad un cambiamento se un pilota sta vivendo delle difficoltà, ma non è il mio caso”.

Quartararo pronto ad accogliere Bagnaia

Sia come sia, Quartararo si è detto pronto ad accogliere eventualmente Pecco. A Sky Sport il francese ha spiegato che “sarebbe interessante per Yamaha avere uno come lui nel box”, aprendo quindi alla possibilità di condividere la scuderia con Bagnaia. Ma, alla pari di quest’ultimo, ha puntualizzato il fatto che è ancora in piedi il contratto con Ducati.

Martin via da Aprilia? Per Pernat il suo contratto è stato “stipulato male”

A proposito comunque di mercato per la prossima stagione, un altro tema che tiene banco – ma da molto più tempo – riguarda Jorge Martin e il suo futuro improbabile o meno in Aprilia. Lo spagnolo, come sappiamo, vuole far leva su una clausola fatta inserire nel contratto firmato lo scorso anno con Noale per liberarsi a fine stagione e andare altrove nel 2026, mentre Aprilia fa resistenza.

Carlo Pernat alla testata Motociclismo ha parlato di “contratto stipulato male” da parte del marchio, che doveva fare attenzione all’astuzia del manager di Martin Albert Valera. Oltre a rivelare che Aprilia, all’epoca, era alla fine l’unica opzione rimasta allo spagnolo.

Puig sulle condizioni di Marini e la possibilità di vedere Martin in Honda

Ma adesso sta prendendo quota la possibilità di vedere il campione del mondo 2024 in Honda. Mentre il team ufficiale è alle prese con l’assenza di Luca Marini, reduce dall’incidente di Suzuka che gli ha provocato una serie di infortuni (dai legamenti del ginocchio sinistro alla frattura della clavicola, oltre ad uno pneumotorace), dalla Spagna nei giorni scorsi si parlava di una offerta di un certo peso della casa giapponese rivolta a Martin.

Il team manager di HRC Alberto Puig a Sky Sport, oltre a fare il punto sulle condizioni di Marini (“Il problema principale è il polmone, c’è una contusione molto grande e al momento non può prendere l’aereo per l’Europa. Domani gli verrà fatta un’altra tac per valutare le condizioni attuali e capire quando potrà tornare”) ha voluto mettere i puntini sulle i riguardo le voci di mercato.

Proprio su Martin, Puig pur specificando che un campione del mondo “è importante per tutti, non solo per noi”, ha comunque negato ogni trattativa in corso: “Non ci stiamo pensando perché non sappiamo quale sia la situazione di Jorge con Aprilia. Honda non aprirà alcun contatto con un pilota che al momento ha un contratto in essere con un altro team”.

Secondo il team manager è tra l’altro prematuro parlare di piloti, “non lo sappiamo neppure noi chi potrebbero essere quelli per il prossimo anno: la nostra priorità adesso è migliorare la moto”.