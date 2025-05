MotoGP, Jorge Martin rompe il silenzio su Aprilia. Bagnaia come Marini alla 8 ore di Suzuka, retroscena Dall'Igna

Dopo due settimane, Jorge Martin esce allo scoperto con un lungo comunicato in cui conferma la voglia di lasciare l'Aprilia ma lascia una porticina aperta. Bagnaia come Marini, voglia di 8 ore di Suzuka

L’aveva promesso ed è stato di parola. Jorge Martin ha scelto la settimana senza Motomondiale per uscire allo scoperto dopo le tante voci sul suo addio all’Aprilia dopo pochi mesi insieme passati dallo spagnolo per lo più infortunato. Rumors, oggi confermati dalla viva voce di Martinator, che hanno fatto da detonatore alla vittoria di Borgo Panigale con Bezecchi a Silverstone. Un lungo comunicato in cui il campione del mondo spiega le ragioni della sua decisione ma apre anche una finestra alla possibilità di ripensamento.

Intanto il mondo della MotoGP resta in ansia dopo l’infortunio di Luca Marini durante i test con la Honda in vista di quella che doveva essere la sua partecipazione alla “8 ore di Suzuka”. Proprio in queste ore da un video rilasciato da Ducati si viene a sapere che anche Pecco Bagnaia ha come obiettivo la storica gara di endurance giapponese.

Jorge Martin via Aprilia: dove eravamo rimasti

Pochi giorni dopo il Gp di Francia è scoppiata la “bomba” che ha sconvolto la MotoGP. Jorge Martin vuole lasciare l’Aprilia. Voci, rumors, che col passare delle ore trovavano riscontro. Il campione del mondo proprio incontrando i vertici di Borgo Panigale a margine della gara di Le Mans gli aveva informati della sua volontà di far valere una clausola del suo contratto che lo liberava se non fosse stato in lotta per il Mondiale dopo il Gran Premio di Francia.

Detto fatto dal momento che Martinator è ancora a zero in classifica. Ma a pesare il triplo infortunio partito dal campione del mondo spagnolo prima nei test di Sepang, poi in allenamento e ancora in quella che finora è stata l’unica gara disputata, in Qatar, con caduta e colpo ricevuto dalla moto di Di Giannantonio.

Aprilia nei giorni successivi ha risposto con un comunicato duro verso Martin, sottolineando la presenza di un contratto, e quei potenziali team che lo avessero contattato nonostante fosse legata a un’altra squadra. E poi a sorpresa, la vittoria di Marco Bezzecchi a Silvertsone con tanto di messaggio di Rivola a Jorge e complimenti social dello spagnolo alla casa di Borgo Panigale e al Bez.

Jorge Martin fa chiarezza sull’addio ad Aprilia

Lo aveva preannunciato nei giorni scorsi. Con una storia su Instagram Martin dice la sua e rompe il silenzio sulla situazione con Aprilia, conferma di fatto la volontà di rompere il contratto sfruttando la clausola di cui sopra: “In nessun momento ho violato il contratto. Quando lo abbiamo firmato, ho concordato con Aprilia che, se non si fossero verificate determinate circostanze, mi sarei riservato il diritto di decidere il mio futuro per il 2026. Questa fu una condizione essenziale per accettare la proposta di contratto che mi offrivano in quel momento”.

“Quando l’anno scorso ho preso la decisione di cambiare marca – ricorda Martin – una delle mie premesse era avere la possibilità di provare la moto in circostanze reali e comprendere la sintonia con il team e la sua metodologia di lavoro. In questo modo potevo sentirmi a mio agio firmando per due anni invece di uno, e per questo includemmo tale condizione. Di fronte alla situazione di dover prendere una decisione a una data che mi è stata stabilita da contratto, ho deciso di esercitare il mio diritto a liberarmi per la stagione 2026“.

L’apertura di Martin ad Aprilia

Nella seconda parte del comunicato, Martin lascia una porta aperta ad estendere il periodo di ‘prova’ a partire dal suo rientro alle corse, prima di prendere una decisione definitiva. “Purtroppo, le circostanze accadute come conseguenza delle cadute, sebbene sia vero che non influiscono su quanto accordato, hanno comunque condizionato questa fase. È per questo che sono sempre stato aperto al dialogo con Aprilia per estendere questo periodo a un numero determinato di Gran Premi a partire dal mio ritorno alla competizione”.

Martinator conclude così: “Sono sempre stato onesto con Aprilia, ho apprezzato la moto, il team e lo sforzo di tutte le persone che fanno parte del progetto. L’unica cosa che chiedo è che si rispetti la mia volontà e lo spirito di ciò che abbiamo concordato a suo tempo con Aprilia. Voglio solo poter guardare avanti con chiarezza, dopo aver passato momenti molto difficili”.

Bagnaia come Marini alla 8 ore di Suzuka, il video con Dall’Igna

Una incredibile o quasi coincidenza. Proprio mentre dal Giappone arrivava la notizia del grave incidente di cui è stato vittima Luca Marini durante le prove con la Honda per la “8 ore di Suzuka” a cui avrebbe partecipato il fratello di Valentino Rossi, Ducati ha emesso il classico video “Inside” relativo al Gp di Silverstone, in cui tra le altre cose c’è una conversazione tra Bagnaia e Gigi Dall’Igna in cui Pecco alla presenza anche di sua moglie Domizia, rivela al gran capo Ducati il suo desiderio di partecipare a una delle più storiche gare di endurance della moto.

Bagnaia durante un briefing Ducati fa una proposta a Dall’Igna su una gara che vorrebbe fare in futuro: “Allora Gigi, pensaci: Bulega, Petrucci e me”, propone Pecco. “Per Suzuka? – chiede l’ingegnere gran capo Ducati – Ci lavoriamo”. E poi si sente la voce della moglie di Bagnaia, Domizia Castagnini che dice: “Ci ​​lavora da quattro anni” sottolineando evidentemente la voglia da parte di Pecco di partecipare a quella che molti considerano una sorta di 24 ore di Le Mans per il motociclismo.