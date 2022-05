NBA, Bam Adebayo non si arrende: “Siamo ancora in corsa”

26-05-2022 13:50

Non si sono messe bene le cose per Miami dopo la sconfitta contro Boston nella serie delle semifinali NBA. Il punteggio adesso sorride ai Celtics che guidano 3-2, ma gli Heat, sono pronti ad affrontare Gara 6 nel miglior modo possibile e riaprire la serie.

Lo conferma Bam Adebayo che non vuole sentire parlare di crisi ne di sconforto. Proprio lui è stato uno dei migliori dei suoi, mettendo a referto 18 punti e 10 rimbalzi che, sfortunatamente, non sono bastati a fermare l’avanzata dei Celtics.

“Tra i miei compagni questa sera, c’era qualcuno che non era al 100%. Ci abbiamo provato a fare qualcosa di buono, purtroppo però, nel secondo tempo ci siamo fatti travolgere. I Celtics in fase difensiva si sono comportati molto bene, così come in attacco, mentre noi invece, non siamo stati impeccabili, anzi.

Nonostante questa sconfitta, siamo ancora in corsa, abbiamo ancora delle partite da giocare e vogliamo ancora vincere, non molliamo”.