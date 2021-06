Niente Olimpiadi per Ibañez, Villar e Mayoral

Deve ancora mettere il piede a Trigoria Josè Mourinho, ma il suo legame con la Roma è già ben saldo.

I Giallorossi si preparano infatti all’arrivo nella Capitale di José Mourinho che vuole iniziare la sua avventura romana al meglio. Per questo motivo il tecnico portoghese avrebbe spinto per far in modo che all’inizio di luglio, quando la squadra si radunerà a Trigoria per la preparazione, tutta la rosa sia a disposizione, nessuno escluso, se non per gli eventuali reduci degli Europei.

Come si apprende dalle colonne de il Tempo, in questo senso si inserisce la comunicazione fatta, alle federazioni di Brasile e Spagna per comunicare che Ibanez, Villar e Borja Mayoral non prenderanno parte alle Olimpiadi con le rispettive Nazionali giovanili. I giocatori potranno cominciare fin da subito il nuovo lavoro con lo Special One, in vista di una stagione che vedrà la Roma impegnata anche in ConferenceLeague.

OMNISPORT | 07-06-2021 10:46