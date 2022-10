Nuoto, Ceccon senza limiti: "Voglio essere il numero uno"

13-10-2022 15:08

Tra le rivelazioni sportive dell’anno, in ambito nuoto, c’è sicuramente il veneto Thomas Ceccon che si è ritagliato spazio ad Europei e Mondiali con tanto di record del mondo, in quest’ultima rassegna, nei 100 dorso.

Ora l’azzurro vuole continuare su questa strada come ha raccontato in un’intervista al Corriere del Veneto.

“L’appuntamento per l’anno – ha spiegato il nuotato – prossimo sono i Mondiali a Fukuoka e potrò dedicarmi sei o sette mesi di lavoro in tranquillità. Tutte le mie forze saranno concentrate su questo evento”.

Classe 2001 ha ammesso di star lavorando di essere il numero uno al Mondo. Non teme nulla nemmeno gli haters che spesso sorgono nel contesto social in cui viviamo.

“Viviamo in un mondo in cui si è interconnessi. Grazie ai social chiunque può entrare in contatto con te. Più ci presti attenzione e più ti perdi. Ma io sono fatto in un certo modo: più haters ci sono e meglio è, mi carico sempre di più”.

Ceccon per il momento sta lavorando a Livigno, poi sarà impegnato con la Coppa del Mondo il 16 ottobre. Berlino, Toronto e Indianapolis prima di preparare i Mondiali in vasca corta.