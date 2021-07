Nuoto: l'attesa di Simona Quadarella alla prima Olimpiade

Simona Quadarella ha raggiunto Tokyo.

Finalmente il sogno della nuotatrice romana, detta “Veleno” per la sua cattiveria agonistica, prende forma. L’azzurra ha dovuto rimandare di qualche giorno la partenza a causa di un virus intestinale che l’aveva relegata a letto.

Messo alle spalle anche questo ostacolo una delle azzurre più attese si prepara alla sua prima edizione dei Giochi, come ha spiegato a “Gazzetta dello Sport”.

“Quando nuoto sono in una bolla, da sola. Completamente. Sento solo me stessa, sento il respiro, l’acqua nient’altro. Neanche il movimento delle altre che nuotano accanto a me. E questo mi aiuta a concentrarmi molto. La cosa importante che ho in testa è sempre stata la stessa: sono scaramantica ma penso a qualcosa di grande».

