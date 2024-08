Imane Khelif è oro olimpico: a Parigi l'algerina ha imparato a ballare e a parlare è solo il talento

L'algerina intersex contestata dall'inizio della sua Olimpiade ha completato il proprio percorso centrando il gradino più alto del podio soprattutto per se stessa

Dopo giorni di polemiche, rabbia, pugni, sudore, lacrime, sangue e gioia, Imane Khelif chiude la propria Olimpiade conquistando una medaglia d’oro dagli infiniti significati nel pugilato. In finale, l’algerina ha incrociato i guantoni e battuto con decisione unanime la cinese campionessa del Mondo in carica, Yang Liu. Il match andato in scena al Roland Garros ha addensato sul quadrato le speranze delle due atlete e la voglia di conquistare l’ambito gradino più alto del podio. Tutto il resto è rimasto fuori, a parlare è stato il talento, quello che Imane ha da vendere.

Una finale senza storia

L’algerina lavora principalmente con il sinistro, lasciando esplodere il destro al momento opportuno per pungere e fa sue le prime due riprese. La cinese fatica, infatti, a entrare e quando ne ha l’opportunità, difficilmente il colpo arriva a bersaglio in modo pulito. Il doppio vantaggio esalta Khelif, che box al meglio nel terzo round e chiude la sua Olimpiade danzando sul ring al cospetto dell’avversaria al suono dell’ultimo gong.

Successo unanime ed esultanza tutta da vivere

Tornata all’angolo, Imane ha tolto il caschetto, sistemato i capelli con coda e fascia ed è tornata al centro per godersi l’ultimo verdetto. Con il braccio alzato al cielo e la lingua stretta tra i denti, esulta l’algerina, che poi si presta ai fotografi e si gode un oro strameritato, vinto contro tutto e contro tutti, ma soprattutto per se stessa. La decisione unanime della giuria rende il tutto ancora più bello e Imane se la gode tutta. Come giusto che sia.

Imane ha imparato a ballare

È l’ultima esultanza per Khelif a Parigi, che dopo l’evidente soggezione dei primi incontri ha compiuto un importante percorso di crescita in queste Olimpiadi. Un percorso che, dal timido saluto e voglia di normalità quasi implorata alla nostra Angela Carini, l’ha condotta al gradino più alto del podio.

A parlare ora è la boxe, ha imparato, Imane, è cresciuta in modo esponenziale, è più forte e sicura e, come lei stessa ha ammesso, ora sa come “far passare sopra la testa le critiche e concentrarsi solo al match”. Ed è questa, molto probabilmente, la vittoria più grande di Imane, che ha spento le voci attorno e ha iniziato a ballare sul ring, lasciato che a parlare fosse il suo immenso talento. Un talento da oro olimpico.