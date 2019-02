Ordine contro Spalletti: “Ecco perché ha sbagliato”

A tre giorni dalla querelle in diretta tra Luciano Spalletti e Fabio Caressa su Sky Sport, continuano a piovere accuse sull’allenatore dell’Inter. Stavolta è Franco Ordine a scagliarsi contro il tecnico toscano per le parole dette a caldo dopo il pareggio dei nerazzurri a Firenze, scaturito dal rigore (inesistente) fischiato dall’arbitro Abisso a favore dei viola a tempo praticamente scaduto. Spalletti, a cui non era andata giù l’analisi delle immagini fatta da Caressa, era arrivato ad accusare il giornalista e i suoi ospiti di essere faziosi, alludendo ad un presunto atteggiamento anti-Inter. “Ho visto le immagini e ho sentito come le commentavi – aveva detto Spalletti nel concitato post-partita – I tuoi continui ‘potrebbe essere’, hai detto quattro volte ‘potrebbe essere’. La cosa è chiara, non dovete fare una votazione in base a come siete tifosi”.

CONTRO SPALLETTI. Intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati insieme al giornalista Fabrizio Biasin, Ordine ha bocciato le parole di Spalletti. “La sua reazione è umana”, ha provato a giustificarlo Biasin, immediata la replica di Ordine: “No, dare del tifoso ad un giornalista significa delegittimarlo. Spalletti avvelena le acque e non è la prima volta”, l’attacco dell’opinionista.

CRITICA A GATTUSO. Passando al Milan, Ordine ha anche criticato la prestazione offerta dalla squadra di Gattuso ieri all’Olimpico contro la Lazio. A suo parere, anzi, la stampa è stata fin troppo gentile con l’allenatore rossonero. “Il passo indietro del Milan è stato clamoroso: non è stato uno, ma 2-3-4-5 passi indietro – il commento di Ordine – A giocare così, rischi di soltanto di perdere, perché il Milan non è mai riuscito a ripartire”.

SPORTEVAI | 27-02-2019 17:11