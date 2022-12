Petrucci: "Sacchetti? Chi lavora con me deve saper comunicare come Pozzecco"

22-12-2022 19:43

A La Repubblica, Petrucci ha confermato: “Banchero vuole l’Italia. Quando Pozzecco è stato a Orlando, è andato in tribuna ad abbracciarlo. Oggi non possiamo dire che verrà con certezza, ma gli abbiamo presentato un progetto di promozione della sua immagine, sostenibile con altri sponsor”.

Il presidente FIP ha elogiato il ct dell’Italia per l’ottimo lavoro svolto, soffermandosi anche su chi lo ha preceduto in panchina: “Meo Sacchetti è un grandissimo allenatore, ma non l’ho più sentito. Chi lavora con me deve anche saper comunicare. Pozzecco è un grande comunicatore. Attira attenzione e sa di basket. ITA Airways, che è nostro sponsor, gli dedicherà un aeromobile, sarà il primo allenatore vivente ad averlo. C’è un entusiasmo incredibile per la Nazionale. Adesso tutti vogliono venire”.

“Come giudico il 2022 azzurro? Molto buono. L’Europeo è stato un grande successo organizzativo, con un pizzico di fortuna avremmo potuto anche ottenere una medaglia. Siamo al Mondiale, non era scontato. E sono felice della scelta, tutta mia, di Pozzecco ct”.

Il basket fatica però ad attirare il grande pubblico e Petrucci non si dà pace: “Questo resta un mistero irrisolto per me: abbiamo i palazzetti pieni e i divani a casa vuoti. Facciamo scarsa promozione, forse. La Legabasket dovrebbe interrogarsi. Io vorrei anche darle più potere, ma i presidenti dovrebbero vedersi di più, parlare di più. E comunicare meglio all’esterno. Torniamo sempre lì, alla comunicazione. Perché non esiste più un’impronta italiana nel campionato? Molti allenatori soffrono di esterofilia. Guardiamo la parabola di Fontecchio: poco o per nulla valorizzato in Italia, appena è andato all’estero ha mostrato tutto il suo valore. E ora gioca in Nba”.