Proiettile e minacce a Conte: la condanna e le ipotesi del web

A squarciare il cielo apparentemente sereno del calcio italiano in un week end senza campionato con la Nazionale reduce dalla decima vittoria consecutiva, ci ha pensato la notizia delle minacce e del proiettile indirizzate all’allenatore dell’Inter Antonio Conte.

In un attimo la notizia sta viaggiando sulla rete lasciando abbastanza sgomenti addetti ai lavori e tifosi di ogni squadra, non solo dell’Inter, che non si capacitano di come un allenatore possa arrivare a ricevere un qualcosa del genere. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, è stato lo stesso tecnico nerazzurro a denunciare il fatto alle forze dell’ordine, che esaminata l’entità delle minacce, hanno deciso di porre Conte in stato di vigilanza.

E mentre le forze dell’ordine, senza escludere nessuna pista, avrebbero ipotizzato la pista del mitomane, il web si sta già scatenando in commenti di ogni tipo. Ci sono ovviamente gli incalliti del calcio e della dietrologia che associano l’episodio alla lotta per lo scudetto additando direttamente o meno la Juve ed il tentativo dell’Inter di Conte di interrompere il dominio bianconero: “Sta a vedere che è colpa della Juventus…”; “Se li superiamo auto-bomba alla Pinetina?” si chiede qualcuno; “La busta col proiettile ricevuta da Antonio Conte rivela per l ennesima volta le me..e e i criminali che siete. Non mi sembra che Sarri abbia ricevuto qualcosa di simile…”; “Immagino già la stampa ruffiana che tenterà di minimizzare l’accaduto facendo passare il carnefice per vittima. Storia già vista, perché il tentacolo della piovra non dorme mai”; “Addirittura!! ma sono quelli della Juve?”;

Qualche tifoso del Napoli si prende la sua rivincita dopo gli episodi di intimidazione verso alcuni giocatori del Napoli e le loro famiglie (Allan e Zielinski) dopo le polemiche sull’abbandono del ritiro: “Adesso voglio vedere se verranno fatti titoloni su Napoli città pericolosa…”; “È Milano? Città all’avanguardia senza quartieri malfamati”

Ma al di là di questo generale è la condanna: “Allontanare questi personaggi dal calcio, che nulla hanno a che vedere con lo sport”; “In Italia, si sa, il pallone è un questione di vita o di morte”; .

Ed infine c’è chi comunque la mette sul piano dell’ironia facendo un parallelo di omonimia con il presidente del Consiglio alle prese con i tanti problemi del paese e le beghe politiche: “Quando chiamarsi Conte non conviene, da Giuseppe ad Antonio”; “Ma li mandano proprio a tutti? Vado a vedere nella buca delle lettere …”;

SPORTEVAI | 16-11-2019 08:53