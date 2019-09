Rachid Ghezzal in Italia grazie al fratello

Rachid Ghezzal è stato uno degli ultimi acquisti della Fiorentina, che ha movimentato ad agosto un mercato che si era sviluppato più lentamente nella prima parte di estate.

L’esterno offensivo francese di origini algerine è arrivato dal Leicester ed è molto motivato in vista della nuova esperienza professionale: “Al Leicester ero arrivato perché il mister (Claude Puel, ndr) mi conosceva e mi ha voluto, anche se per lui le cose non sono andate bene. Quando c’è stata la possibilità di raggiungere un club storico come la Fiorentina, non ho avuto alcun dubbio” ha detto durante la presentazione.

Quindi, un proprio identikit: “Il mio ruolo? Sono un giocatore tecnico, mi piace fare assist, soprattutto partendo da destra, anche se sono mancino”.

Ghezzal ha poi confessato un retroscena sulla scelta di approdare in Serie A: “Credo che il campionato italiano sia tornato alla ribalta grazie a grandi giocatori, come Ribery, e grandi squadre. Per me è allo stesso livello della Premier League e della Liga. Mio fratello (Abdelkader, ex, tra le altre, di Crotone, Siena e Parma e attuale procuratore del fratello, ndr) mi ha consigliato di venire in Italia”.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 16:17