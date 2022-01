Sci alpino: Kilde fa sua la Lauberhorn, 9° posto per Dominik Paris

14-01-2022 15:32

Colpo doppio per Aleksander Aamodt Kilde che conferma il proprio superlativo status di forma imponendosi nella prima discesa di Wengen e strappando la vetta nella classifica di specialità a Dominik Paris.

Il norvegese, terzo sciatore del suo paese a imporsi sulla Lauberhorn dopo Kjus e Svindal, ha trionfato in Svizzera lasciandosi alle spalle il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt (secondo a 0.19) e il padrone di casa Beat Feuz (terzo a 0.30).

In casa azzurra il migliore è stato il già citato Paris che, col 9° posto, ha ribadito come quella elvetica non sia esattamente la sua pista preferita.

Più indietro, hanno chiuso invece Christof Innerhofer (13° a 1.31), Mattia Casse (17° a 1.48) e Matteo Marsaglia (22° a 1.80), finiti lontani dalle posizioni di vertice ma comunque tutti in zona punti.

Per quanto riguarda la lotta per la sfera di cristallo dunque, Odermatt comanda sempre la generale con 1025 punti, seguito da Kilde (649) e Mayer (547) con Paris 8° a 346.

Di seguito la top ten della gara e i risultati degli italiani.

1.Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia)

2.Marco Odermatt (Svizzera) +0.19

3.Beat Feuz (Svizzera) +0.30

4.Daniel Hemetsberger (Austria) +0.46

5.Max Franz (Austria) +0.66

6.Matthias Mayer (Austria) +0.78

7.Bryce Bennett (Usa) +0.95

8.Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.96

9.Dominik Paris (Italia) +1.00

10.Martin Cater (Slovenia) +1.15

13. Christof Innerhofer +1.31

17. Mattia Casse +1.48

22. Matteo Marsaglia +1.80

45. Pietro Zazzi +3.32

46. Emanuele Buzzi +3.39

DNF Guglielmo Bosca

OMNISPORT