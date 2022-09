Sci, l'annuncio choc di Svindal: "Ho un cancro, fatevi visitare subito"

24-09-2022 19:03

Con un annuncio sui social, l’ex sciatore norvegese Aksel Svindal ha scioccato il mondo degli sport invernali annunciando di avere un cancro ai testicoli.

Il due volte campione olimpico ha rassicurato i fans spiegando che tutto procede bene, e di aver scoperto la malattia in tempo, raccomandando a tutti la prevenzione: “Fatevi visitare subito“.



Svindal: “Ho un cancro ai testicoli”

“Le ultime settimane sono state diverse – ha scritto Svindal sul suo profilo Instagram -. Ma posso dire settimane e non mesi grazie a un grande aiuto medico, un pizzico di fortuna e una buona decisione. Sono molto grato al sistema sanitario pubblico norvegese, grazie!”.

“Nelle scorse settimane ho sentito un cambiamento nel mio corpo. Non ero sicuro di cosa fosse, o se fosse qualcosa di importante. Ma ho deciso di farlo controllare. Sono andato da un medico e sono stato subito trasferito in ospedale dove hanno confermato ciò che il dottore sospettava. Cancro ai testicoli“.

Svindal: “Prognosi buona, decisiva la visita medica immediata”

“Test, scansioni e interventi chirurgici sono avvenuti molto rapidamente. E già dopo la prima settimana sapevo che le prognosi erano molto buone. Tutto grazie a quella prima decisione di andare da un medico non appena ho sospettato che qualcosa non andasse. Sapevi che il cancro ai testicoli è il tipo più comune di cancro per gli uomini sotto i 50 anni? E che non è raro che i pazienti siano giovani sui vent’anni? Non lo sapevo, ma ora lo so”.

“Quello che so anche è che gli uomini non sono bravi a parlare di problemi di salute. E a volte è esattamente quello che devi fare per acquisire conoscenze, o per prendere quella buona decisione di andare da un dottore”.

Svindal, una carriera ricca di vittorie

Professionista dal 1999, Svindal vanta quattro medaglie olimpiche in carriera, due ori in Supergigante (Vancouver 2010) e discesa libera (Pyeongchang 2018), un argento e un bronzo sempre a Vancouver. Nove le medaglie ai Mondiali (cinque ori), 80 podi in carriera in Coppa del Mondo (36 vittorie, 19 secondi posti e 25 terzi posti).

Svindal ha vinto la Coppa del mondo generale nel 2007 e nel 2009, e ben 9 coppe di specialità, di cui 5 nella discesa libera.