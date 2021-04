Superlega, l'ammissione di J.P. Morgan: "Valutazione sbagliata"

Il fallimento lampo del progetto Superlega ha inevitabilmente coinvolto anche la banca finanziatrice dell’iniziativa, J.P. Morgan, che in una nota ha ammesso gli errori. “Abbiamo chiaramente valutato male come questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità calcistica e quale impatto avrebbe potuto avere su di essa in futuro. Impareremo da questo”, è la comunicazione dell’istituto di credito statunitense.

J.P.Morgan è stata declassata negli ultim giorni da Standard Ethics, una delle agenzie di rating sulla sostenibilità più autorevoli nel campo, proprio dopo l’iniziativa fallita dei 12 club.

OMNISPORT | 23-04-2021 12:10