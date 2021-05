Svolta Uefa: i gol in trasferta non varranno più doppio

Il comitato competizioni per club dell’Uefa ha votato per l’abrogazione della norma secondo la quale i gol segnati in trasferta valgono doppio in caso di parità nella somma delle reti tra andata e ritorno.

La decisione, che rappresenta una vera svolta per le competizione europee, dovrà ora essere ratificata dall’esecutivo Uefa di Nyon. In caso di parità ora in qualsiasi caso si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore: si potrebbe già partire dalla prossima stagione.

OMNISPORT | 29-05-2021 10:32