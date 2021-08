Tokyo 2020, nella vela anche Silvia Zennaro squalificata

Come Mattia Camboni nel windsurf, oggi anche Silvia Zennaro è stata squalificata per partenza anticipata nella medal race del Laser Radial femminile della vela. La 31enne nativa di Chioggia era in lotta per una medaglia ma la sua regata finale è finita purtroppo ancora prima di cominciare.

L’oro è andato alla danese Anne-Marie Rindom, l’argento alla svedese Josefin Olsson, il bronzo all’olandese Marit Bouwwmeester. Nella corrispettiva gara maschile oro all’australiano Matt Wearn, argento al croato Tonci Stipanovic, bronzo al norvegese Hermann Tomasgaard.

