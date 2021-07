Tokyo 2020, Primoz Roglic: “Sapevo di non aver niente da perdere”

Primoz Roglic conquista la medaglia d’oro nella crono individuale a Tokyo 2020 al termine di una prova di dominio assoluto, in cui ha superato di un minuto il compagno Tom Dumoulin e l’ex iridato Rohan Dennis.

Il campione sloveno ha dimostrato ancora una volta di sapersi riscattare e di avere grande carattere per raggiungere i suoi obiettivi.

“È difficile restare calmo quando le cose non vanno come vuoi – commenta dopo il traguardo – Alla fine ho lavorato duramente e ho continuato a crederci sempre. Sono sempre Primoz e tutto è possibile ogni giorno. Sono partito e sapevo di non aver niente da perdere. Ho dato tutto sal primo chilometro e sono riuscito a reggere sino al traguardo. Questo era il mio compito e sono riuscito a farlo bene”.

Una rivincita e un riscatto, che chiaramente non possono comunque completamente cancellare la delusione. “Nel ciclismo è stupido fare un paragone tra le corse – aggiunge – Tutto è difficilissimo da vincere, anche la corsa di casa sulle tue strade. Ogni risultato è speciale e questo lo è sicuramente ancor di più e sono felicissimo. Per me è semplicemente bello dopo tutte le cose brutte che mi sono capitate recentemente. Il lavoro che abbiamo fatto ha dato i suoi frutti, anche dal punto di vista della famiglia e le persone che mi sono vicine”.

OMNISPORT | 28-07-2021 13:52