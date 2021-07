Tokyo, Irma Testa: "Olimpiade praticamente perfetta"

Storica medaglia per Irma Testa nella boxe femminile, che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha vinto il bronzo. L’azzurra sa cosa serve per crescere ancora di più: “Cosa mi manca per l’oro? Altri anni in questo modo, negli ultimi anni ho cercato di non lasciare nulla al caso e l’ho fatto. In questa Olimpiade ho fatto quasi tutto in modo perfetto. Parigi? mancano tanti anni, adesso penso a questo terzo posto e poi penseremo ai prossimi Giochi”.

Sul match perso qualche rimpianto c’è: “Non ho avuto il tempo di cambiare tattica anche io, sono stata stupida. Lei mi ha sorriso, la mia avversaria era tranquilla ed è stata brava nel cambio di stile”.

OMNISPORT | 31-07-2021 14:27