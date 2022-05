Torino, incontro in vista con la Juve per Mandragora

26-05-2022 18:57

Il futuro di Rolando Mandragora è ancora tutto da scrivere. Nelle prossime ore è previsto un summit fra le dirigenze di Torino e Juventus, Vagnati e Cherubini, per discutere della situazione del centrocampista italiano.

Tuttavia, secondo quanto riferito da Tuttosport: l’obbligo di riscatto, fissato a 9,5 milioni di euro, non è scattato perché l’ex Udinese non ha raggiunto le 20 presenze da titolare previste negli accordi. Così, per esercitarlo, il Toro dovrebbe versare 14 milioni.