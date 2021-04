Tour of the Alps: Felix Großschartner vince la quinta e ultima tappa

Dopo qualche giorno passato a cercare di sferrare l’attacco decisivo, oggi finalmente è stato il giorno di Felix Großschartner. E’ lui il vincitore della quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2021. Il corridore della Bora-hansgrohe, che faceva parte della fuga di giornata, ha staccato tutti sulla salita di Lago di Tenno, a 18 chilometri dal traguardo di Riva del Garda, ed è giunto solitario all’arrivo con una quarantina di secondi di vantaggio sugli ex compagni di fuga Nicholas Roche e Alessandro De Marchi.

Nessun problema per il leader della corsa Simon Yates (Team BikeExchange), che ha controllato e ha conquistato la classifica finale della gara.

ORDINE D’ARRIVO

1. GROßSCHARTNER Felix (BORA – hansgrohe) in 3:03:38

2. ROCHE Nicolas (Team DSM) a 0:34

3. DE MARCHI Alessandro (Israel Start-Up Nation)

4. MOSCON Gianni (INEOS Grenadiers) a 0:40

5. OSORIO Alejandro (Caja Rural – Seguros RGA)

6. BARDET Romain (Team DSM)

7. SÁNCHEZ Luis León (Astana – Premier Tech)

8. GUERREIRO Ruben (EF Education – Nippo)

9. PADUN Mark (Bahrain – Victorious)

10. FABBRO Matteo (BORA – hansgrohe)

CLASSIFICA GENERALE

1. YATES Simon (Team BikeExchange) in 18:36:06

2. BILBAO Pello (Bahrain – Victorious) a 0:58

3. VLASOV Aleksandr (Astana – Premier Tech) a 1:06

23-04-2021