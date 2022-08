Ufficale: Lucca è un nuovo giocatore dell'Ajax

04-08-2022 22:29

L’Ajax ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Lucca. L’attaccante, classe 2000, è il primo italiano a vestire la maglia dei lanceri. L’operazione con il Pisa è stata chiusa con la formula del prestito oneroso (un milione di euro) e con il diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus. A quanto si apprende, Lucca sarà già a disposizione della sua nuova squadra per la gara, in programma sabato 6 agosto, contro il Fortuna Sittard.

Lucca, che nei mesi scorsi era finito anche nel mirino dell’Inter (e non solo), è calcisticamente esploso con la maglia del Palermo. Con i rosanero ha infatti messo a segno 13 reti in 27 partite. La scorsa estate c’è poi stato il passaggio al Pisa. La sua partenza è stata da record con sei gol nelle prime sette partite. L’attaccante di Moncalieri, nei mesi scorsi, ha esordito anche con la maglia della nazionale italiana Under 21. Per ora il suo ruolino parla di cinque apparizioni e due gol.

