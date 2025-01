Anniversario senza eventi pubblici oltre alla Messa celebrata a Cagliari

“E’ trascorso un anno, veloce come facevi tu. Forse non l’abbiamo ancora accettato”, si legge nel post pubblicato dal Cagliari in ricordo di Gigi Riva. Campione d’Italia con il Cagliari e capocannoniere ancora imbattuto della Nazionale, la leggenda rossoblu’ scompariva 12 mesi fa, a 79 anni, dopo un attacco cardiaco.