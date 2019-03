Uragano Olimpia, Torino travolta

L’Olimpia Milano segna 61 punti nel primo tempo e domina la sfida con la Fiat Torino (110-91), tornando così immediatamente a +6 su Venezia in classifica. Non c’è mai partita al Forum, con la squadra già in vantaggio ben oltre la doppia cifra nel primo periodo ed oltre i 30 punti di distacco prima dell’intervallo lungo. Tanto spazio, come nelle previsioni, per chi non era stato impegnato in Eurolega, e riposo per chi sarà fondamentale nella volata continentale. Da segnalare le ottime prove di Della Valle e Kuzminskas, così altre risposte confortanti da Tarczewski e Nedovic.

Micov e Omic sono gli esclusi per turnover da Pianigiani, per un’AX subito dominante: il parziale di 11-0, firmato dal lituano e dal centro americano, vale il primo allungo, poi i tricolori raggiungono la doppia cifra di vantaggio con il canestro dall’arco di Nedovic (30-19 all’8’). Il ’bombardamento’ da 3 punti prosegue nei minuti successivi: anche Della Valle e Cinciarini partecipano alla festa biancorossa, con il +20 firmato dal capitano al 15’, quando i punti segnati sono già 46. Il bel video tributo a Bertans, applaudito dal Forum, non interrompe la valanga milanese, a cui gli ospiti non hanno alcuna contromisura.

Quando Jerrells infila la decima tripla del primo tempo, il punteggio sul tabellone segna un inequivocabile 59-29, in cui c’è tutto il succo di una partita praticamente mai iniziata ed in cui l’AX prova anche a regalare un po’ di spettacolo al pubblico presente, con alterne fortune. Il secondo tempo è un lungo trascinarsi verso la sirena finale, in cui la formazione piemontese prova almeno a rendere meno pesante il punteggio con i canestri firmati da McAdoo e Moore, ma il distacco resta sempre attorno alla trentina di punti, con Milano che fa esordire anche il giovane Lazzari.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 03-03-2019 21:05