US Open: Medvedev e Rublev avanti tutta, Ruud eliminato

Prosegue l’avventura agli US Open per i due russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, avversari recentemente nella semifinale di Cincinnati.

Il primo, numero due del seeding, non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Dominik Köepfer per 6-4, 6-1, 6-2 e accedere ad un terzo turno che lo vedrà opposto a Pablo Andujar, giustiziere a sua volta di Philipp Kohlschreiber.

Fatica leggermente di più il secondo contro Pedro Martinez ma, col risultato di 7-6, 6-7, 6-1, 6-1, avanza anche lui al turno successivo alla pari di Roberto Bautista-Agut e Felix Auger-Aliassime.

Deve invece abbandonare i campi di Flushing Meadows Casper Ruud, k.o. 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Il norvegese è l’eliminato di peso della giornata ma, come lui, anche altri nomi ultimanente sulla cresta dell’onda hanno dovuto salutare New York.

Fra questi, su tutti, spiccano quelli di Pablo Carreño Busta (surclassato a sorpresa da Maxime Cressy, numero 151 del mondo) e di Cristian Garín, testa di serie numero 19 ma battuto per 3-6, 7-6, 6-2, 6-4 dal numero 130 della classifica ATP Henri Laaksonen.

In campo femminile invece nessun problema per Halep, Svitolina, Muguruza e la numero due del seeding Sabalenka (6-3, 6-1 alla Zidansek), mentre Bianca Andreescu ha bisogno del terzo set per avere la meglio sulla coriacea Golubic.

OMNISPORT | 02-09-2021 00:03