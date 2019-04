Val Pusteria, che harakiri!

Il Lubiana vince il titolo della Alps Hockey League, stagione 2018/19, dopo aver conquistato l’ultima e decisiva Gara 7 sul ghiaccio del Lungo Rienza e si aggiudica la serie di finale per 4-3. Il Val Pusteria non è riuscito a sfruttare tre match-point mentre la squadra della capitale slovena, dopo la rocambolesca vittoria in Gara 5, non ha più sbagliato un colpo.

In Gara 7 i Lupi conservano a lungo il minimo vantaggio realizzato da Armin Hofer nel primo tempo. Poi dal 52’ sale in cattedra il Lubiana che realizza due reti in rapida successione con Ziga Svete e Miha Zajc (in 105 secondi) e poi si conferma con il goal a porta vuota sempre di Zajc.

Primo successo sloveno nella AHL dopo che le prime due edizioni erano state vinte da Renon ed Asiago.

SPORTAL.IT | 22-04-2019 10:00