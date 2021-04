Volley, la Lube Civitanova vicina al tricolore

Il sogno dello scudetto, per la Lube Civitanova è sempre più vicino. La squadra di Chicco Blengini conduce la serie per 2 a 1 con gli umbri della Sir Safety Conad Perugia che sono stati letteralmente surclassati in gara 3 e che ora devono pareggiare i conti se vogliono ancora sperare nel titolo.

Domani alle 18 i marchigiani avranno così il matchball per portare a casa il sesto scudetto della propria storia: occhio comunque alla formazione di Fontana che ha sempre in squadra un giocatore unico come Leon che in gara tre è stato però autore di una prestazione opaca.

Dall’altro lato, Leal (ultimo MVP) e Juantorenha devono sfoggiare la miglior pallavolo possibile.

OMNISPORT | 23-04-2021 11:14