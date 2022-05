Volley, Stefano Recine entra nel team della Nazionale femminile

19-05-2022 12:30

Nel corso dell’ultimo Consiglio Federale della Fipav è stata deliberata la nomina di Stefano Recine a dirigente accompagnatore della Nazionale Femminile. Recine comincerà il suo lavoro immediatamente al fianco di Davide Mazzanti e del suo staff e ricoprirà l’incarico fino al 31 dicembre 2024.

Queste le parole del numero uno Fipav, Giuseppe Manfredi: “Credo che un personaggio come Recine non abbia bisogno di presentazioni, lo abbiamo voluto fortemente; è un dirigente di grandissima esperienza e sono certo che farà bene con noi e che aiuterà il gruppo di Mazzanti nella sua crescita”.

Queste le dichiarazioni di Stefano Recine: “È come se si chiudesse il cerchio, la mia è una famiglia di pallavolisti, io sono stato in azzurro, con i miei figli che hanno militato nel Club Italia e Checco (Francesco Recine, ndr) che fa parte del gruppo di De Giorgi. Sono felice ed emozionato per questo nuovo incarico. Ringrazio il Presidente e l’intero Consiglio Federale per questa possibilità. Metterò la stessa passione e impegno in questa avventura come ho fatto in tutta la mia vita dedicata a questo sport. Farò del mio meglio, grazie a tutti”.

OMNISPORT