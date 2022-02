76ers, Ben Simmons continua ad accumulare milioni di multe

01-02-2022 18:28

I 76ers ci hanno provato qualche settimana fa ma Ben Simmons ha fatto intendere chiaramente che non ha alcuna intenzione di spendersi per la causa bianco-rosso-blu quest’anno.

Lo dimostrano chiaramente i 19 milioni di dollari di multe che il giocatore, reo di non volersi allenare e scendere in campo con la squadra per la quale è sotto contratto, ha accumulato fino a questo momento.

La cifra, verosimilmente, potrebbe lievitare di un’altra dozzina di milioni da qui a fine stagione se l’australiano non cambierà la propria presa di posizione, eventualità questa che sembra piuttosto irreale al momento.

“Non ce ne frega un c***o dei soldi” ha detto una persona vicina al giocatore, confermando come Simmons sia ormai totalmente disinteressato alla realtà dei Sixers.

OMNISPORT