Ajax: pazzesco Huntelaar, entra all'89' e fa una doppietta decisiva

Infinito, pazzesco, strepitoso, ma sempre Klaas-Jan Huntelaar. L’attaccante dell’Ajax compirà 38 anni ilprossimo Agosto, ma in campo corre e si deiverte come se fosse un ragazzino. Del resto quando nel DNA hai sangue da bomber, è difficile perdere la via del gol, e infatti Huntelaar dimostra di avere ancora un fiuto del gol straordinario.

Ieri sera per esempio ha salvato il suo Ajax da un pareggio molto deludente: i lancieri erano infatti impegnati fuori casa contro il Twente e il risultato era fermo sull’1-1 dopo che i padroni di casa avevano pareggiato a cinque minuti dalla fine del match. Tutto lasciava presagire che il match finisse in parità, un risultato che non andava bene all’Ajax, soprattutto perché tra due giorni ci sarà lo scontro diretto con il Feyenoord.

Dalla panchina mister Ten Hag prova la mossa della disperazione mandando in campo Huntelaar all’89’, con il disperato sogno di vincere la partita praticamente con solo i minuti di recupero a disposizione.

Detto fatto: Huntelaar ci mette infatti un solo minuto per andare in gol e altri 55 secondi per fare doppietta. Due goal decisivi che proiettano l’Ajax allo scontro diretto contro il Feyenoord con tre punti di vantaggio.

E adesso cosa farà il bomber del suo futuro? Huntelaar comincia a fare marcia indietro sulla scelta di ritirarsi a fine stagione, come aveva invece dichiarato un mese fa. Anche perché lo vuole nuovamente lo Schalke, una delle sue squadre del cuore che adesso si trova in un momento di grossa difficoltà, questo il suo comento a riguardo: “Lo Schalke mi ha informato del suo interesse e ne ho già parlato con l’Ajax. Si tratta di una scelta difficile, ma se torno allo Schalke lo faccio solo per una questione sentimentale, per aiutare il club in questo momento complicato”.

OMNISPORT | 15-01-2021 10:18