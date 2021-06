Alaphilippe: "Volevo davvero vincere"

Julian Alaphilippe si gode la prima maglia gialla del Tour 2021: “Dopo l’enorme quantità di lavoro della squadra oggi volevo davvero vincere. Hanno creduto in me tutto il giorno. Sono stato coinvolto in una caduta, ma sono riuscito a rientrare senza farmi prendere dal panico. Abbiamo dovuto sbarazzarci dei velocisti per chiudere la gara. Non era pianificato in quel modo, ma volevo valutare i miei rivali, quindi quando ho capito di avere un po’ di distacco e tutti erano a tutta, ho dato tutto anche io”.

“Non ce la facevano a rientrare… Il dolore è stato orribile ma sono così felice di vincere… L’emozione è grande ogni volta. È speciale condividerla con la mia famiglia. Mi mancano. Ho fatto del mio meglio per loro e per godermi il momento”.

OMNISPORT | 26-06-2021 18:49