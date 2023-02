Argentina fuori a sorpresa dai Mondiali di basket, passano i dominicani!

La selezione albiceleste è stata battuta dalla Repubblica Dominicana

27-02-2023 09:59

Incredibile vittoria della Repubblica Dominicana contro l’Argentina nell’ultima giornata delle qualificazioni americane al prossimo Mondiale di basket.

La selezione sudamericana è stata clamorosamente battuta dai caraibici per 79-75, e non parteciperà alla rassegna iridata al via ad agosto in Giappone, Filippine e Indonesia.

L’Argentina, in vantaggio di 17 punti a 12 minuti dalla sirena, ha sofferto di un blackout che ha portato alla prima esclusione dal Mondiale dal 1982. Gli eroi dei dominicani sono Jean Montero (22 punti) e Gerardo Suero (13).