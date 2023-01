Atletica, il ricordo di Talotti all'Udin Jump

Il meeting era stato ideato proprio dall'ex saltatore in alto azzurro

31-01-2023 13:48

Per non dimenticare Alessandro Talotti. Torna il “suo” meeting, la manifestazione che aveva realizzato insieme a Massimo Di Giorgio e Mario Gasparetto. La quinta edizione di Udin Jump Development, in programma giovedì 9 febbraio, porterà in Friuli alcuni dei big mondiali del salto in alto, e anche in questa stagione sarà l’occasione per celebrare il compianto “JJ” che aveva dato vita a questo evento con la prospettiva che diventasse una realtà consolidata nel calendario internazionale.

Gli organizzatori hanno ufficializzato la partecipazione di nomi di richiamo: in pedana al PalaBernes ci sarà l’australiana campionessa del mondo Eleanor Patterson, attesa a una sfida mondiale con Elena Vallortigara: l’azzurra bronzo iridato sarà alla seconda uscita dopo l’impegno di Siena il 1° febbraio. Tra gli uomini, il primo atleta annunciato è quello dell’ucraino Andriy Protsenko, bronzo mondiale ed europeo in carica. Con lui anche l’azzurro Marco Fassinotti e il giovane Edoardo Stronati.

Direttamente da Cuba, tornerà in Friuli il mitico Javier Sotomayor, grande amico dell’indimenticabile Talotti e ormai apprezzata e irrinunciabile presenza fissa a UdinJump. Al meeting saranno presenti anche quattro leggende dello sport azzurro: Manuela Di Centa, Gabriella Dorio, Giuseppe Gibilisco e Andrea Lucchetta.