Atletica: La 4x100 maschile va a caccia del pass mondiale

È tempo di tornare a correre veloce per la staffetta maschile che non si è ancora garantita un pass per la rassegna di Budapest: primo appuntamento a Firenze per il 7 maggio.

25-04-2023 23:06

Budapest chiama la staffetta 4×100 maschile deve assolutamente rispondere presente. Sì perché i ragazzi più veloci del pianeta non hanno ancora conquistato un posto per la rassegna mondiale che in estate terrà banco in Ungheria.

Il primo tentativo verrà fatto a Firenze, il 7 maggio, poi le altre tappe in cui il quartetto scenderà in pista saranno il 9 giugno a Parigi in occasione della Diamond League ed a Cracovia il 23-25 giugno quando si terranno gli europei a squadre.

A Firenze non ci sarà ancora Marcell Jacobs ed il suo posto potrebbe prenderlo la novità assoluta Samuele Ceccarelli, confermati invece i campioni olimpici Lorenzo Patta, Filippo Tortu e Fausto Desalu. Ceccarelli, fresco vincitore europeo dei 60 metri indoor ad Istanbul, è stato convocato nel ritiro in corso di svolgimento in questi giorni al Paolo Rosi di Roma, dove tutto il team azzurro sta lavorando per trovare la miglior formula possibile e soluzioni alternative in vista di ogni evenienza. Proprio dal ritiro ha parlato Marcell Jacobs: “Per me è difficile scendere in pista il 7 maggio, è un po’ troppo presto, spero però di poter dare il mio contributo il 9 giugno a Parigi”.

Quanto alle regole di ammissione, il sistema di qualificazione prevede 16 posti utili di cui 8 già occupati dalle finaliste di Eugene (quando l’Italia fu assente), ed altri 8 affidati, invece, tramite la top list che ha come data ultima di consegna il 30 luglio. Al momento il crono da battere è quello della Turchia con 38.74, mentre l’ultimo tempo stampato dagli azzurri è il 39.02 di Monaco.