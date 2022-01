ATP Cup, la Spagna vola in finale: battuta la Polonia

07-01-2022 12:17

La Spagna è la prima finalista della ATP Cup 2022.

La formazione del capitano Sergi Bruguera ha eliminato la Polonia già dopo i primi due singolari e risparmierà quindi energie preziose in vista della finale in programma per domenica 9 gennaio contro la vincente di Canada-Russia.

Nel match disputato alla Ken Rosewall Arena di Sydney, ai polacchi, alla prima semifinale della propria storia nella competizione, non è bastato l’apporto del numero 9 del mondo Hubert Hurkacz, che è anzi incappato nella sconfitta decisiva nel secondo singolare nella sfida tra i numeri 1 contro Roberto Bautista Agut, impostosi al termine di tre combattutissimi set con il punteggio di 7-6(6), 2-6, 7-6(5).

Nel primo match, invece, Pablo Carreño Busta aveva regolato in due facili set Jan Zielinski, schierato dal capitano polacco Marcin Matkowski al posto di Kamil Majchrzak, con il punteggio 6-2, 6-1.

Per la Spagna è la seconda finale della storia in ATP Cup in tre edizioni, dopo quella persa nel 2020 contro la Serbia. Nel 2021 gli iberici si fermarono in semifinale, battuti dall’Italia sconfitta poi dalla Russia.

