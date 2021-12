Australian Open, arriva la rinuncia di Herbert: non è vaccinato

11-12-2021 13:04

Pierre-Hugues Herbert non sarà della partita agli Australian Open, primo Slam stagionale in programma dal 17 al 30 gennaio prossimi.

Il transalpino sarebbe stato impegnato sia in singolare che in doppio ma, avendo deciso di non vaccinarsi, non prenderà parte a nessuno dei due tabelloni.

“Non sono vaccinato, perciò il viaggio in Australia non sarebbe possibile per me. Dunque faccio quello che posso. Considerando la mia classifica in singolare, potrebbe essere una scelta migliore giocare tornei più piccoli, in Europa” è stato il suo commento al quotidiano francese L’Alsace.

“La mia classifica è bassa, sono numero 110 a oggi. Certamente però il fatto che non potrei andarci senza il vaccino ha complicato le cose. Ed è un discorso che non riguarda solo l’Australia, ma anche gli Stati Uniti, l’Austria… è un argomento complesso e per questo è una scelta personale quella di non fare il vaccino” ha chiosato il classe 1991 di Schiltigheim.

