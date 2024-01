L'azzurro elimina in quattro set il numero uno al mondo

26-01-2024 18:13

Sinner vola in finale agli Australian Open.

Il leader del tennis azzurro ha battuto il n.1 Novak Djokovic in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3.

Sinner conquista la sua prima finale in uno Slam e ora affronterà per la decima volta in carriera Daniil Medvedev.